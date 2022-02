"Illegale Wolf-Abschüsse": Uni wehrt sich gegen "Fake News" von Tierschützer

Die Debatte um die Rückkehr des Wolfes in Österreich ist seit Jahren eine höchst emotionale. Wenn dann auch noch mit Unwahrheiten in der Öffentlichkeit agiert wird, liegen die Nerven blank.

Der streitbare Tierschützer und Obmann des Vereins gegen Tierfabriken (VGT), Martin Balluch, hat sich mit seiner jüngsten Aussendung den Ärger der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Landesjagdverbände zugezogen. Im Zusammenhang mit der Sichtung eines Wolfes auf einem Sportplatz in Zirnitz bei Hall (Bezirk Liezen) in der Steiermark, hat Balluch in einer Aussendung behauptet, dass laut einer „internen Studie der Vet Uni Wien jährlich etwa 15 Wölfe in Österreich illegal geschossen werden“.