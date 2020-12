Fahrplanänderungen in der Ostregion in Kraft

Wenn mit dem heutigen Sonntag die Bahnlinien in der gesamten EU auf den Winterfahrplan umstellen, soll das für Pendler, Schüler und sonstige Bahnpassagiere in Ostösterreich positive Effekte mit sich bringen. Das Angebot in Niederösterreich im kommenden Jahr wird damit um 1,1 Millionen Zug-Kilometer und rund fünf Millionen Sitzplätze ausgebaut.

Niederösterreich

Mit den zusätzlich eingekauften Leistungen will man Auslastungsspitzen abflachen, mehr attraktive Abendverbindungen anbieten und auch den öffentlichen Verkehr am Wochenende ausbauen, kündigte Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) an. An den Werktagen werden ab nächster Woche mit 2.550 Zügen um 75 mehr als im alten Fahrplan unterwegs sein. Nah- und Fernverkehrsstrecken und alle Regionen wurden in das Leistungsplus einbezogen: