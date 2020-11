Zug um Zug mehr Angebot

Anders als beim Lockdown im Frühjahr, wo die Öffi-Nutzung massiv einbrach, bescherte der aktuelle Shutdown „nur“ Rückgänge von rund 40 Prozent bei den Passagierzahlen, so Schleritzko. In Bezug auf den neuen Winterfahrplan hatte er zunächst Lob für die ÖBB übrig. „Wir können 1,1 Millionen Zug-Kilometer, sowie mit täglich 17.000 Sitzplätzen im Jahr rund fünf Millionen Plätze mehr anbieten“, rechnete der Landesrat vor. Über den im Vorjahr paktierten Verkehrsdienstleistungsvertrag investiere NÖ bis 2029 1,1 Milliarden Euro, was einer Leistungsverbesserung von 25 Prozent im Nah- und Regionalverkehr gleichkomme, berichtete Schleritzko.