Fahrerflucht auf Skipiste: 47-Jährige wurde verletzt zurückgelassen

Mit steigender Frequenz von Wintersportlern auf den Skipisten in Salzburg nimmt auch die Zahl der Unfälle zu. In Obertauern hat ein Skifahrer am Donnerstag eine 47-Jährige von hinten nieder gestoßen und sich aus dem Staub gemacht, ohne der Verletzten zu helfen. Die Einheimische wurde ins Ärztehaus Obertauern gebracht.

In Wagrain musste ein 52-jähriger Österreicher nach der Kollision mit einem Landsmann ins Spital gebracht werden. Der 22-Jährige blieb unverletzt.