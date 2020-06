"Blüten" im Wert von 366.000 Euro entdeckt

In Österreich speisten die Kriminellen das Falschgeld an Supermarkt-Kassen, in Diskotheken, Bars und Gastrobetrieben in den Geldfluss ein. Auch Pkw wurden damit bezahlt. „Überall dort, wo es dunkel und/oder hektisch war“, so Rabensteiner. Zurzeit – die Verhöre laufen noch – können der Bande gefälschte Noten im Wert von 87.310 Euro zugeordnet werden. Diese Blüten befindet sich im Umlauf. Experten rechnen damit, dass in den kommenden Wochen noch weiteres Falschgeld auftauchen wird.



Nationalbank-Direktor Stefan Augustin sprach von „guten, aber nicht perfekten Fälschungen“: „Bei den Banknoten merkt man den Unterschied vor allem am Papier.“ Die Werkstatt befand sich in einer Wohnung in Simmering . Sie war mit Tintenstrahldruckern ausgerüstet. Bei der Großrazzia wurde auch ein Revolver gefunden.

Tatsächlich aber gehen in Österreich die Fälschungsdelikte zurück.