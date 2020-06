Internationale Geldfälscherbande ausgehoben

Fälschungen

Ewald Nowotny

„Bereits im siebenten Jahrhundert vor Christus tauchten die erstenauf“, erklärt Nationalbank-Gouverneur. „Seither ist es ein ständiger Wettlauf zwischen Fälschern und Berechtigten.“ Schon die alten Römer bissen deshalb in Goldmünzen, da gefälschte Münzen härter waren. Bis heute beißen deshalb Medaillengewinner für Pressefotos in Gold, Silber und Bronze, um die Echtheit zu beweisen.

Der Staat kennt mit Geldfälschern jedenfalls wenig Gnade, in Österreich drohte bis 1852 die Todesstrafe, zuvor wurden die Täter in siedendem Öl getötet. In Saudi-Arabien droht bis heute der Tod auf Geldfälschungen, in Österreich sind es immerhin noch zehn Jahre Haft.