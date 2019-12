Explodierende Kosten aufgrund des Klimawandels bei Bundesforsten

"Hinzu kommen Mehraufwendungen für Waldpflege und Käferprävention. Mit knapp 41 Mio. Euro werden wir heuer so hohe Klimawandelkosten haben wie noch nie." Nichtsdestotrotz müssten die Investitionen in die Waldpflege fortgesetzt werden, "um die Bestände klimafit zu machen und den Waldumbau voranzutreiben".

"2019 haben die Bundesforste in Waldpflege 12,2 Mio. Euro investiert, davon allein rund 5,7 Mio. Euro in Käferprävention. Hinzu kommen weitere drei Millionen Euro für Schutzwälder", erklärte Schöppl. "Auch für 2020 sind wieder Investitionen in der Höhe von rund zwölf Millionen Euro für Waldpflege, Käferprävention und Schutzwälder geplant."