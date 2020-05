Bundesforste verdienen gut mit Immobilien, schlecht mit Wald

Um die Erträge aus dem Holzgeschäft zu steigern, will Freidhager weiter an der Kostenschraube drehen. Vor allem im Bereich Waldpflege – von Pflanzung bis zur Käferbekämpfung – sei einiges zu machen. Fast elf Millionen Euro gaben die ÖBf dafür 2014 aus. Die natürliche Erneuerung des Waldes soll forciert, die Neupflanzung reduziert werden.

Kräftig ausbauen wollen die ÖBf ihr Immobilien-, Energie- und Fischereigeschäft. Der zuständige Vorstand Georg Schöppl will den Umsatz aus den Immobilien von 40 auf 50 Millionen Euro steigern. 240 Tonnen Fisch sollen in wenigen Jahren aus Bundesforste-Gewässern stammen, 40 Tonnen sind es derzeit. Wachsen wollen die ÖBf auch im Bereich erneuerbare Energien. 2016 soll der Windpark auf der steirischen Pretul in Betrieb gehen. Weitere zwei bis drei Windparks seien noch möglich. Größeres Potentzial sieht Schöppl in der Kleinwasserkraft. Die Stromerzeugung in solchen Anlagen konnte im Vorjahr um 34 Prozent auf 55 Gigawattstunden gesteigert werden. 2015 gehen zwei Kleinwasserkraftwerke - eines in Fritzbach in Salburg und das Kraftwerk Forstaubach an der salzburgisch-steirischen Landesgrenze in Betreib. Mehr als drei Millionen Euro investieren die ÖBf heuer in die Kleinwasserkraft.