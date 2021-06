Etappensieg für Rothschild-Erben: Nun geht es vor das Höchstgericht

Juristisch gekämpft wird seit dem Jahr 2019. Da ist der in New York lebende Rothschild-Enkel erstmals aktiv geworden. Mittlerweile gab es 2020 eine Verhandlung am Bezirksgericht in Hietzing sowie eine weitere 2021 am Wiener Landesverwaltungsgericht. Dabei geht es auch um die Forderung, Einsicht in die Akten der Stiftung zu erhalten. Was die Stadt dem Erben bislang verwehrt. Und es geht um die neuen Statuten, die 2017 erarbeitet und vom Magistrat bewilligt worden sind. In dieser Neufassung scheint die Stadt als Letztbegünstigte auf, falls die Stiftung aufgelöst werden sollte.

Am Landesverwaltungsgericht gab es für Geoffrey R. Hoguet zuletzt einen Rückschlag. Der Richter wies seine Beschwerde als unzulässig zurück, weil ihm hinsichtlich der Stiftung keine Parteienstellung zustehe. Das Urteil soll nun am Höchstgericht bekämpft werden.