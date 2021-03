Landesverwaltungsgericht lässt Rothschild-Erben abblitzen

Dabei war eigentlich nur ein Punkt zur Verhandlung ausgeschrieben: Die Beschwerde von Geoffrey R. Hoguet gegen die Statuten für die Rothschild-Stiftung, die im Jahr 2017 per Bescheid fixiert worden waren. Darin wird der Magistrat als Verwalter der Stiftung verankert und die Stadt Wien als Letztbegünstigte eingesetzt.

Dagegen kämpft der Rothschild-Nachfahre an, weil er die Einverleibung der „Nathaniel Freiherr von Rothschild’sche Stiftung“ in den Magistrat nicht anerkennt. 1907 hatte seine Familie die Stiftung ins Leben gerufen, um mit dem Erbe unter anderem die Nervenheilanstalten am Rosenhügel zu errichten. 1938 wurde die Stiftung von den Nazis aufgelöst, 1956 von der Stadt wieder errichtet. Aber ohne die Vorgaben des Stifters, wie Geoffrey R. Hoguet immer wieder ausführt.

Um über den Stammbaum der Rothschilds Klarheit zu haben, hatte Richter Matthias Köhler im Vorfeld sogar das Buch von Roman Sandgruber über die Familie gelesen. In der Verhandlung allerdings erklärte er sofort, dass es nicht um eine „rechtshistorische Aufarbeitung“ gehe. Vieles aus der Geschichte spiele heute keine Rolle mehr.