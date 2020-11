Konflikt um Rothschild-Stiftung: Juristischer Rückschlag für Stadt Wien

Seit dem Vorjahr liegen der in New York lebende Rothschild-Erbe Geoffrey R. Hoguet und die Stadt Wien im Clinch. Hoguet will, dass die Rothschild-Stiftung wieder ihre ursprüngliche Form erhält.

Mit einem Kuratorium, dem neben der Stadt Wien wieder das Land NÖ und unabhängige Persönlichkeiten angehören. Auch aus der Sorge heraus, dass die Liegenschaft der Stiftung, das Areal der Heilanstalt Rosenhügel, veräußert wird.

Die Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Stiftung übernommen hat und durch den Magistrat verwalten lässt, bekämpft dieses Ansinnen. Im Februar fand dazu bereits eine Verhandlung am Bezirksgericht Hietzing statt, vorerst noch ohne ein Ergebnis.

Interessenskonflikt

An einer Nebenfront aber konnte Hoguet-Anwalt Wulf Gordian Hauser aus Wien einen ersten Erfolg landen. Er hatte einen Antrag an das Wiener Landesverwaltungsgericht gestellt, damit die Satzungsänderungen in den Statuten der Stiftung, die 2017 zugunsten der Stadt umformuliert worden waren, aufgehoben werden.