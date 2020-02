Rothschild-Erbe: „Es geht mir nicht um Profit“

Dieses Motiv des Rothschild-Erben ist mehr als glaubhaft, leidet Hoguet doch selbst an Parkinson. Seine linke Hand zittert, es kostet ihn sichtbar viel Konzentration, die Kontrolle zu behalten.

Im Oktober des Vorjahres sei ihm zu Ohren gekommen, dass die Stadt Wien offenbar aus den Krankenhaus Rosenhügel Kapital schlagen will, erzählt er. „Dann habe ich zu recherchieren begonnen“, so Hoguet. Und siehe da: Mehrere Bauplätze sowie eine Stellungnahme der Bezirksvorstehung zur Entfernung von 172 Bäumen auf dem Areal des Krankenhauses seien beantragt worden.

Weiters wäre die Nervenheilanstalt nun in das Spital Hietzing eingegliedert worden. „Werden die Patienten abgesiedelt, wird das Objekt nicht mehr für den Stiftungszweck gebraucht und die Stiftung kann aufgelöst werden “, erklärt Anwalt Wulf Hauser. Ähnliches ist schon 1997 passiert: Auch das Maria-Theresien-Schlössel in Döbling, wo ebenfalls eine Nervenheilanstalt untergebracht war, war Teil der Stiftung. Im Dezember 2001 verkaufte die vom Magistrat verwaltete Stiftung das Schlössel an die Stadt Wien um vergleichsweise günstige 92 Millionen Schilling.

Hoguet will nun, dass der Stifterwillen seines Urgroßvaters wieder hergestellt wird. In einem ersten Schritt soll das unabhängige zwölfköpfige Kuratorium unter Vorsitz der Familie Rothschild für die Verwaltung der Stiftung wieder eingesetzt werden. „Wir wollen anerkannte Mediziner, Gesundheitsmanager in dieses Kuratorium setzen. Diese Experten sollen über die Zukunft des Krankenhauses entscheiden. Vorsitzende des Kuratoriums soll ein Mitglied der Familie Rothschild sein“, sagt Hoguet. Und dann gibt es noch einen Wunsch: Der Familienname Rothschild soll im Zusammenhang mit dem neurologischen Zentrum am Rosenhügel wieder aufscheinen. Dieser wird derzeit ziemlich verschwiegen. „Nicht einmal ein Schild gibt es irgendwo“.