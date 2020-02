Konflikt um Rothschild-Stiftung: Schlagabtausch zwischen Sobotka und Hacker

"Ich werde mich nicht darauf einlassen, grundsätzliche Fragen der Enteignung, Arisierung und Restitution zu einem parteipolitischen Konflikt verkommen zu lassen", reagierte Sobotka.

Konkret will er den Zeitraum 1938 bis 1945, "auch im Hinblick auf die Jahre nach 1945" untersuchen lassen, wie er am Samstag in einer Aussendung der Parlamentskorrespondenz mitteilte. So könne abseits parteipolitisch motivierter Positionen auf Grundlage historischer Fakten diskutiert werden.

Die Stadt Wien sieht sich mit einer Klage des New Yorker Unternehmers Geoffrey R. Hoguet, einem Nachfahren der Familie Rothschild, konfrontiert. Es geht um jene 1907 gegründete Stiftung, die das bis heute existierende Neurologische Zentrum Rosenhügel errichtet hat. Nach der Machtübernahme durch die Nazis wurde die Stiftung aufgelöst.

Bei der Wiederherstellung 1956 wurde nicht wie vor 1938 ein unabhängiges Kuratorium als Verwaltungsorgan eingesetzt, sondern der Magistrat der Stadt Wien. Diese Regelung besteht bis heute.