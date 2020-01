Rosenhügel: Rothschild-Enkel kämpft mit Stadt Wien um sein Vermächtnis

Sein Großvater Alfons Freiherr von Rothschild war 1907 im ersten Kuratorium der Rothschild’schen Stiftung gesessen. 1938 musste er vor den Nazis aus Wien fliehen. Seither hat die Familie ihren Wohnsitz in den USA. Enkelsohn Geoffrey R. Hoguet kommt nun im Februar nach Wien zurück.

Der 69-jährige New Yorker wird sich da am Bezirksgericht Hietzing mit der Vergangenheit der Wiener Rothschilds auseinandersetzen müssen. In Konfrontation mit der Stadt. Es geht nicht um Restitution, es geht nicht um Zahlungen an die Nachkommen. Verhandelt wird über die Zukunft der Stiftung, die die Nervenheilanstalt am Rosenhügel errichtet hat. „Es geht um die Besitzverhältnisse im Hintergrund“, sagt Wulf Hauser, der den Rothschild-Enkel anwaltlich vertritt.