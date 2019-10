Volksanwaltschaft kritisiert Mängel in der Kinderpsychiatrie

Mit einem dramatischen Appell wandten sich zuletzt die Kinder- und Jugendpsychiater des Zentrums Rosenhügel an die Wiener Stadtregierung. Seit Kollegen für das neue Krankenhaus Nord abgezogen wurden, habe sich die Personalnot auf der Abteilung weiter verschärft. Übergriffe auf Mitarbeiter und Polizeieinsätze würden sich häufen ( der KURIER berichtete).

Scharfe Kritik an der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung in Wien übt aber auch die Volksanwaltschaft in einem aktuellen Bericht. Demnach würden die jüngsten Bemühungen der Stadt, die Kapazitäten auszubauen, nicht ausreichen.