Der Kampf des Rothschild-Enkels

Schön langsam wird es ernst. Am kommenden Donnerstag wird der 69-jährige Geoffrey R. Hoguet am Bezirksgericht Hietzing erwartet. Dort kämpft der Enkelsohn von Alfons Freiherr von Rothschild um das Wiener Vermächtnis seiner Familie.

Konkret um die " Nathaniel Freiherr von Rothschild’sche Stiftung", die die historische Nervenheilanstalt am Rosenhügel betreibt. Auf der anderen Seite sitzt die Stadt Wien, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Stiftung dem Magistrat einverleibt hat. Ein Zustand, den der in New York lebende Rothschild-Nachfahre so nicht länger dulden will.