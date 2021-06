Paukenschlag: Geschäftsführung von Tourismus NÖ wird neu besetzt

Dazu passte eine kleine Feier in Grafenegg, bei der die Ausgabe „Servus in Niederösterreich“ vorgestellt wurde. An diesem 25. Mai soll aber nicht allen Teilnehmern zum Feiern zumute gewesen sein. Am selben Tag dürfte nämlich den Geschäftsführern der sechs niederösterreichischen Tourismus-Destinationen mitgeteilt worden sein, dass ihre bisher unbefristeten Verträge aufgekündigt und neu ausgeschrieben werden. Verbunden mit dem Nachsatz, dass sich natürlich alle wieder bewerben können. Eine gewisse Unruhe konnte damit dennoch nicht beseitigt werden.