Erster Staatsbesuch nach Lockdown führte in die Wachau

Kooperation geplant

Am Rande des Wachau-Besuchs stand auch ein Gespräch über Kooperationsmöglichkeiten zwischen Estland und NÖ im Bereich Digitalisierung. Im Jahr 2017 war eine Delegation mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an der Spitze in der estnischen Hauptstadt Tallin, um sich dort die neuesten digitalen Errungenschaften anzusehen. Danninger: „Diese Inspirationen sind in die Planung unseres Hauses der Digitalisierung eingeflossen, welches wir bis 2023 in Tulln errichten.“