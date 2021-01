Es bleibt frostig: Schnee und Schneeregen am Dreikönigstag

Schnee und Schneeregen am Mittwoch

Verbreitet Schneefall soll dann bereits am frühen Mittwoch aufgrund einer Störungszone von Süden her am Programm stehen, in tiefen Lagen auch Schneeregen. Noch am Vormittag setzt sich von Südosten her wieder trockenes Wetter und zeitweise auch die Sonne durch. Im Norden und an der Alpennordseite bleibt es bei leichtem Schneefall aber noch länger trüb. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Südosten bläst mäßiger Südwind. Nach minus sechs bis plus ein Grad gibt es minus zwei bis plus fünf Grad im weiteren Tagesverlauf - mit den höchsten Werten im Südosten.

An der Alpennordseite von den Kitzbüheler Alpen ostwärts bis ins Mostviertel sowie im Norden halten sich am Donnerstag die Restwolken noch längere Zeit und weitere Schneeschauer gehen nieder. Überall sonst stellt sich recht rasch sonniges Wetter ein. Der Wind weht schwach, im Osten auch mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen in schneebedeckten Tälern teilweise unter minus zehn, sonst minus fünf bis plus ein Grad, und am Nachmittag dann minus zwei bis plus fünf Grad. Am wärmsten ist es wieder im Südosten.

Sonnenschein am Freitag

Am Freitag überwiegt dann in den meisten Regionen Österreichs der Sonnenschein. Nur an der Alpennordseite gibt es weiterhin einige Restwolken sowie einzelne Schneeschauer. Aber auch hier setzt sich abseits der Staulagen am Nachmittag allmählich die Sonne durch. Der Wind weht schwach, im Osten auch mäßig aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen meist minus zehn bis minus zwei Grad, in schneebedeckten Tälern auch deutlich tiefer. Tageshöchsttemperaturen gibt es im Bereich von minus drei bis plus drei Grad.