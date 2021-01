Schneefall: Felbertauernstraße wegen Lawinengefahr komplett gesperrt

Wegen der massiven Schneefälle der vergangenen Tage ist eine der wichtigsten Verbindungen über den Alpenhauptkamm, die Felbertauernstraße zwischen Salzburg und Osttirol, komplett gesperrt worden. Grund für die Sperre sei "Gefahr durch Lawinen", hieß es auf der Homepage des ÖAMTC in der Nacht auf Sonntag. Osttirol ist damit innerösterreichisch nur über einen großen Umweg - über die Tauernautobahn (A10) vom Rest Tirols erreichbar.

Die Sperre betrifft beide Fahrtrichtungen der Mautstraße zwischen Mittersill (Bezirk Zell am See) und Matrei in Osttirol (Bezirk Lienz). Auf der potenziellen Ausweichstrecke gab es indes auch Behinderungen. In Fahrtrichtung Villach war auf der A10 bei Spittal der Wolfsbergtunnel wegen eines quer stehenden Lkw gesperrt.