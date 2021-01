Gebäude in Lienz unter Schneemassen eingestürzt

Ein ehemaliges Lagerhausgebäude in Lienz ist am Samstagabend unter der Last von Schneemassen eingestürzt. Wie die Landespolizeidirektion Tirol in der Nacht auf Sonntag mitteilte, wurde dabei die Nussdorfer Straße auf einer Länge von 70 Metern verschüttet. Der Dachstuhl und das Mauerwerk türmten sich dabei sieben Meter hoch. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, eine Suchaktion der Bergrettung mit Hunden verlief negativ.

Der einzige Bewohner des Gebäudes habe sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht an Ort und Stelle befunden, hieß es. Er bewohne eine Wohnung des ansonsten als Lagerhalle genutzten ehemaligen RGO-Gebäudes. Die Aufräumarbeiten sollten am heutigen Sonntag fortgesetzt werden. Um eine Gefährung zu verhindern, bleibt die nähere Umgebung des Gebäudes bis auf Weiteres abgesperrt.