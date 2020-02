Erstmals mehr als 5 Millionen Pkw auf Österreichs Straßen

Die meisten Autos in absoluten Zahlen waren in Niederösterreich zugelassen (1.102.464 Pkw) mit einem Anteil von 21,9 Prozent an allen zugelassenen Autos. Dahinter folgten Oberösterreich (947.293), die Steiermark (767.561) und Wien (714.960). Den geringsten Anteil (3,9 Prozent) hatte das Burgenland mit 198.772 Pkw. Zuwächse gab es in allen Bundesländern, den stärksten in Oberösterreich (plus 1,5 Prozent), den geringsten in Wien (plus 0,8 Prozent).

Diesel-Anteil

Der höchste Diesel-Anteil am Gesamtbestand des jeweiligen Bundeslandes wurde in Kärnten verzeichnet (57,0 Prozent). Vorarlberg wies die meisten Benziner (46,2 Prozent) und Elektro-Autos (1,0 Prozent) auf. Wien hatte den höchsten Anteil bei Hybrid-Pkw (1,8 Prozent).

Deutlich mehr als ein Drittel der Autos auf Österreichs Straßen waren mehr als 10 Jahre alt: 40 Prozent oder 2,02 Millionen Pkw wurden vor 2010 zugelassen. Von den 5,04 Mio. Pkw wurden 285.606 im Jahr 2019 erstmals zugelassen.