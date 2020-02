Raser-Paradies Deutschland: "Die letzte Freiheit, die uns noch bleibt"

Die deutsche Autobahn ist ein raues Pflaster. Für viele Deutsche gehört schnelles Fahren fast schon zu ihren bürgerlichen Grundrechten. Ein drohendes Tempolimit empfinden Gegner als eine - weitere - Beschneidung ihrer Freiheiten.

Die Debatte wird daher höchst emotional geführt. Auch aus historischen Gründen. Das deutsche Wirtschaftswunder der 1950er Jahre wäre ohne Autoindustrie nicht möglich gewesen. Auf der Autobahn fuhr man in eine demokratische und bessere Zukunft. Motorkraft und Wirtschaftskraft stimulierten einander, beides wuchs stetig. Für Deutsche stand das Auto noch mehr als in anderen Ländern für Freiheit, Abenteuer und ein Lebensgefühl. Viele fühlen noch heute so, für andere ist das Auto heute aber keineswegs mehr ein Statussymbol. Und so ist die Kluft zwischen Befürwortern und Gegnern des Tempolimits viel tiefer als jede Spurrinne.