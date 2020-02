Video: 230 km/h auf der Autobahn - die Rückkehr des Dösi-Ösis

Überholen leicht gemacht

Nun durfte ich, einst auf der deutschen A8 der Dösi-Ösi im Lupo, mit einem etwas anders motorisierten Presse-Auto auf den süddeutschen Highway zurückkehren, ausgerechnet mit einem Fahrzeug der Bayerischen Motoren Werke. Ein BMW M8 Cabrio, 600 PS, 3,4 Sekunden von 0 auf 100, so die in Zahlen gegossenen Voraussetzungen meines Comebacks auf der deutschen Autobahn.

Das Fazit: Man beschleunigt, überholt, beschleunigt - und schwups, unmerklich, fährt man mehr als 200 Stundenkilometer. Schnell gewöhnt man sich an das Tempo, und das österreichische Maximum von in der Regel 130 km/h kommt einem unmittelbar danach sehr langsam vor.

So ist der Mensch. An alles gewöhnt er sich: an Geschwindigkeit, an Automatikgetriebe, an starke oder schwache Bremsen. Zum Glück für mich, den Smart-Mieter, auch wieder an die Entschleunigung.