Schluss mit Tempo 140, aber „ein bisserl was geht immer“

Das Problem – auch ohne 140 – bleibt: Tempo 130 heiße für viele ohnehin nicht 130 km/h, sondern schneller, sagt die Psychologin. In Österreich gebe es die „Ein bisserl was geht immer“-Mentalität. Und: Geschwindigkeit kann tatsächlich eine Art Rausch auslösen – „Flow“ nennen es Experten. Aber selbst wenn sie das nicht tut: „Menschen empfinden Fahrvergnügen“, sagt der Verkehrsexperte Michael Heß. Die Menschen seien ans Tempo gewöhnt. Heß war lange im Deutschen Verkehrssicherheitsrat tätig. Die Diskussion um Limits kennt er gut. Denn Deutschland ist das letzte westliche Land, in dem keine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen gilt.