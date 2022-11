Erst Corona, nun die Teuerung: Grazer Opernredoute abgesagt

Ausgerechnet knapp vor Beginn der Ballsaison kam diese Absage: Die Grazer Opernredoute - eine der größten und schillerndsten Ballveranstaltungen der Steiermark - wird nicht wie geplant Ende Jänner über die Bühne gehen - sie wurde aus dem Programm gestrichen. Das gaben die Veranstalter Donnerstagnachmittag bekannt.

"Wir haben uns nach sorgfältiger Prüfung entschlossen, die Redoute abzusagen", bedauerten Nora Schmid, Intendantin der Oper Graz, Wolfgang Hülbig, Geschäftsführer des Theaterservice sowie Ballorganisator Bernd Pürcher. Sie begründeten dies mit den Kosten einerseits und schleppendem Ticketvorverkauf sowie Sponsorenentwicklung andererseits - die Veranstaltung ist damit offenbar nicht mehr finanziell zu stemmen, ohne größere Verluste zu machen.

Zu wenige Logen-Reservierungen

Die Opernredoute hätte am 28. Jänner 2023 zum 23. Mal stattfinden sollen. In den vergangenen beiden Jahren musste sie wegen der Corona-Pandemie eine Pause einlegen, nun schlägt die allgemeine Teuerung durch. Der Ball fand seit 1999 wie das Wiener Vorbild Opernball im Opernhaus statt. Für 2023 habe es aber deutlich weniger Reservierungen etwa für Logen, aber auch Probleme beim Sponsoring gegeben, hieß es am Donnerstag.