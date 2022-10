Wiener Opernball findet 2023 wieder statt und wird zu Charity-Event

Großes Aufatmen: Der Wiener Opernball kann am 16. Februar 2023 nach zweijähriger Pause wieder in der Staatsoper stattfinden. Ab heute, Montag, können Tickets erworben werden. Und dennoch wird der Ball ganz anders als vor Corona, denn er wird im Zeichen der Solidarität stehen.

"Bei aller Freude darüber, dass es den Ball wieder geben wird, war für mich von vornherein klar, dass er diesmal nicht so stattfinden kann, als wäre rundum alles wie immer. Die Staatsoper muss in einer Situation wie der aktuellen ein Zeichen der Solidarität mit jenen Menschen setzen, die nicht das Privileg einer rauschenden Ballnacht erleben können. Ich bin sicher, dass unsere Gäste sich diesem Gedanken zahlreich anschließen werden", so Staatsoperndirektor Bogdan Roščić.

Konkret wird es gemeinsam mit dem ORF eine große Hilfsaktion für in Not geratene Menschen in Österreich geben. Bei der Initiative "Österreich hilft Österreich" werden Programme von Caritas, Diakonie, Hilfswerk Österreich, Österreichisches Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe unterstützt. Der ORF stellt seine Sendungen rund um den Opernball in den Dienst des Fundraisings und auch am Ball selbst werden Spenden gesammelt. Denn Eintrittskarten kosten heuer statt 315 Euro 350 Euro, 35 Euro gehen an "Österreich hilft Österreich".

"Der Opernball ist ein weltweit sichtbares Event, das gerade in Zeiten wie diesen auch eine große Verantwortung mit sich bringt. Ich freue mich daher, dass die Staatsoper sich entschlossen hat, den Ball in den Dienst der Solidarität zu stellen und diese weltweite Bühne für ein sinnvolles Zeichen zu nützen", so auch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.