Ein Jahr nach dem Stadionwald ist man „klüger“

Man war in Kärnten durchaus um eine Verschiebung des Projektes zugunsten des Fußballs bemüht: Woran scheiterte diese?

Ich konnte mich letztlich bei meinen Partnern nicht durchsetzen. Aber die gute Nachricht ist, dass der WAC auch heuer wieder in der Europe League spielt.

Wurde aus Ihrer Sicht Steuergeld verwendet?

Es stand für mich außer Frage, dass „For Forest“ ein privat finanziertes Projekt sein muss. Das Projekt war ausfinanziert, und auch Sachleistungen wurden selbstverständlich abgegolten. Für meinen Bereich kann ich guten Gewissens ausschließen, dass Steuergeld geflossen ist.

Wie kam es dazu, dass die Bäume ins Tullnerfeld transportiert wurden? An was scheiterte man konkret in Klagenfurt?

Das ist Wasser unter der Brücke. Jeder weiß, dass ich als Kärntner die Bäume natürlich gerne in Kärnten gehabt hätte. Allerdings als ein „For Forest Village“ mit den Bäumen im Zentrum. Das ist aus verschiedenen Gründen gescheitert. Jetzt entwickeln wir das Projekt im Tullnerfeld, wo man uns mit offenen Armen empfangen hat.