Prozess: Vergleich rund um Kunstprojekt "For Forest"

Der Rechtsstreit zwischen dem Initiator des Klagenfurter Kunstprojektes "For Forest", Klaus Littmann, und seinem ehemaligen Geschäftspartner Herbert Waldner ist mit einem Vergleich beendet worden.

Das gab Waldners For Forest Forever GmbH am Montag in einer Aussendung bekannt. Demnach haben beide Seiten Stillschweigen über die Details des Vergleichs vereinbart.

Ein Wald im Stadion

"For Forest" war im Herbst 2019 im Klagenfurter Wörthersee-Stadion über die Bühne gegangen. Der Schweizer Kunstvermittler Littmann hatte insgesamt 299 Bäume in das Fußballstadion verpflanzt.

Die Installation war zwei Monate lang bei freiem Eintritt zu besuchen, laut den Veranstaltern zog sie 200.000 Besucher an. Der Stadionwald ging auf die Zeichnung "Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur" des Künstlers Max Peintner zurück