Ehepaar bekommt Geld für Ski-Saisonkarte zurück

Berufung erfolgreich

Das Bezirksgericht Zell am See hat das Klagebegehren der Niederösterreicher mit Urteil vom 30. November 2020 abgewiesen. Es habe keine Garantie gegeben, dass die Bahnen tatsächlich bis 3. Mai in Betrieb sein können, zudem habe das Ehepaar in der Saison schon genügend Liftfahrten absolvieren können, fasste Rechtsanwalt Kinberger die Urteilsbegründung sinngemäß zusammen. Er legte Berufung ein. Mit Erfolg, wie sich jetzt herausstellte.

Der Fall ging in die nächste Instanz an das Landesgericht Salzburg. Ein Drei-Richter-Senat kam zu einem gegenteiligen Ergebnis. "Der Berufung wurde am 8. April 2021 Folge gegeben und der Klage stattgegeben", sagte Gerichtssprecher Peter Egger auf APA-Anfrage.