Dunkle Spuren: Vier Freunde und ein tödlicher Rausch

Jährlich sterben rund 200 Menschen in Österreich an Drogen. "Der Drogenmarkt hat sich in den letzten Jahren nicht stark verändert. Was sich verändert hat, ist die Online-Suchtmittel-Kriminalität", sagt Daniel Lichtenegger, Leiter des Suchtmittel-Büros im Bundeskriminalamts. Cannabis ist die Nummer eins. Kokain und Heroin sind geblieben. Und die Qualität der beiden Drogen hat sich zuletzt massiv gesteigert. "Kokain gibt es teilweise mit über 80 Prozent Reinheitsgrad auf der Straße", sagt Lichtenegger. Die Qualität von Heroin hat sich von zwei bis drei Prozent auf aktuell fast 40 gesteigert. "Es wundert mich, dass es nicht mehr Todesfälle gibt", sagt Lichtenegger.

Was ihn aktuell massiv beschäftigt, sind die synthetischen Drogen. Der überwiegende Teil stammt aus den Niederlanden. "Viel wird mit der Post verschickt", sagt er.

Die Konsumenten sind bunt gemischt. Aber gibt durchaus auch Fälle, die Lichtenegger nachdenklich machen. Etwa dann, wenn Kinder als Konsumenten erwischt werden. "Anzeigen gibt es auch bei unter 10-Jährigen", weiß er.

Oft fallen Drogenprobleme bei Jugendlichen in der Schule auf. Dann werden Experten wie Irene Köhler oder Michael Guzei zu Hilfe gerufen. Sie sind beide in der Prävention tätig.

Joint in der Landschulwoche

"Ich war vor Kurzem in einer Schule, weil es auf einer Landschulwoche in einer dritten Klasse Cannabiskonsum gab", schildert Köhler. "Bei den Gesprächen ist rausgekommen, dass ein Bursche das vom Papa mitgehen hat lassen." "Besser, er raucht einen Joint als wenn er sich niedersauft", hört sie dann immer wieder.

Was die beiden Experten dann machen: Gemeinsam mit den Jugendlichen Alternativen suchen. Und keinesfalls jemanden zu verschämen. "Ich plädiere ganz stark, ja nicht zu verurteilen. Und auch den Eltern sagen wir: Gehen Sie weiter ins Leben und arbeiten Sie das möglichst mit guter Hilfe auf. Alles, was hier passiert, ist tief menschlich. Was es unmenschlich macht, ist die gesellschaftliche Bewertung."

Unterstützung bekommen Drogenkonsumen bei Einrichtungen wie dem Verein Dialog in Wien. Der Wartebereich in der Zweigstelle in der Gudrunstraße wirkt wie ein großes Arzt-Wartezimmer. Grauer Linnoleum-Boden, weiße Wände, Plastikstühle, ein paar Grünpflanzen. Gerhard Rechberger ist hier der ärztliche Leiter.