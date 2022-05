Spurlos verschwunden: Wo ist Jenni?

Jennifer Scharinger wuchs in Hanfthal in NÖ auf. Mit 16 brach sie die Schule ab, suchte sich einen Job und zog in eine Wohnung in der Ospelgasse in Wien-Brigittenau. Später holte sie die Matura nach, begann mit dem Jus-Studium. "Sie hat unser Leben bestimmt", sagt ihre Mutter. "Das tut sie noch immer. Jenni ist immer im Mittelpunkt."

Am Tag vor ihrem Verschwinden besucht sie mit ihrem Freund die Mutter. Wegen einer kleinen Irritation trennen sich Brigitta Scharinger und ihre Tochter an diesem Tag ohne Verabschiedung. „Sie hat sonst immer gedrückt und umarmt. An diesem Tag nicht. Sie ist gegangen, ohne sich zu verabschieden. Diese Wunde wird nie heilen“, sagt Brigitta Scharinger.

Abends trifft Jenni in Wien noch ihre Freundin Ali, die jungen Frauen trinken Cocktails, plaudern. Nicht sei auffällig gewesen, erinnert sich die Freundin später an das Treffen. Jenni war gut gelaunt, sie sprach über ihre Pläne. Doch sie versäumt den letzten Zug, ihr Freund holt sie ab – dann entsteht das letzte Bild.

Was danach passiert ist, liegt im Dunkeln. Hausbesorgerin Eva Hiess will sie danach noch im Stiegenhaus gesehen haben. "Das war am Vormittag. Sie ist aus der Wohnung gekommen, sie war total weiß im Gesicht. Ich hab sie angesprochen. Aber sie hat gesagt: ,Ich hab jetzt keine Zeit. Alles in Ordnung.'"

Doch an dieser Begegnung zweifelt Brigitta Scharinger. Besser gesagt daran, ob das Treffen am 22. Jänner stattfand - oder nicht doch früher. Das Gewand, das Jenni da angehabt haben soll, passt nicht. Es liegt in der Wohnung. Die Kleidung, die Jenni allerdings bei ihrem Treffen mit der Freundin anhatte, die fehlt. Erst neun Tage später wird die 21-Jährige vermisst gemeldet. Sie war, nach ein paar Tagen Urlaub, nicht im Büro aufgetaucht.