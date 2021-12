Stilles Wasser: Der Fall Kurt Weigert

Es ist ein warmer Augst Morgen im Jahr 2004 als ein Passant eine nackte, leblose Person im Wasser des Figurteichs in Guntramsdorf treiben sieht. Wenig später steht fest: Es handelt sich um die Leiche des 67-Jährigen Kurt Weigert. Er wurde gewürgt und ist ertrunken.

Kurt Weigert ein Lebemann, ein bunter Vogel, einer der auffiel. Doch warum musst er sterben? Und warum ausgerechnet in diesem Teich, der vielmehr ist, als man auf den ersten Blick vermuten würde?

Dunkle Spuren-Reporterin Michaela Reibenwein war mit Kameramann Daniel Jamernik am Tatort, sie haben die wichtigsten Plätze in Kurt Weigerts Leben besucht, ausführlich mit dem Ermittler und Wegbegleitern gesprochen. Und sie haben die Welt von Kurt Weigert erkundet. Eine Welt, die in manchen Belangen mehr Schein als Sein war.

