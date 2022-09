Pauls Kampf gegen die Drogensucht hört niemals auf

Paul trägt ein schwarzes Sakko, schwarzes Hemd, schwarze Hose. Die Haare hat er kurz geschoren. Der Wiener ist Ende 50, befindet sich seit Jahren in einem Drogenersatz-Programm. Paul heißt gar nicht so. Doch seine Geschichte will er anonym erzählen. Stigmatisierung kennt er bereits.

„Ich komme aus einer Familie, in der die Sucht sowieso ein Problem war“, sagt er. „Mutter und Vater waren Alkoholiker, meine Schwester hat mehrere Dinge genommen.“ Und auch Paul geriet rasch in diesen Sog. In seinem ersten Job als Kellner sei es von ihm erwartet worden, dass er mit den Gästen mittrinkt. „Da hat sich dann Kokainkonsum als Notwendigkeit erwiesen. Damit habe ich meinen Leberstoffwechsel erhöhen können und dadurch ist der Alkohol schneller abgebaut worden.“