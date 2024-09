Dubioser Installateur kassiert 22.000 Euro für eine Therme

In Ostösterreich treiben dubiose Installateure ihr Unwesen. Anfang September fand eine Wiener Pensionistin ihrem Briefkasten einen Flyer einer Installationsfirma Z., mit dem Angebot einer Thermenüberprüfung um 79 Euro. Die pensionierte Ärztin kontaktierte die Firma und schon an nächsten Tag standen zwei Arbeiter vor der Tür. Nach kurzer Begutachtung der 20-Kilowatt-Therme warteten sie mit einer Hiobsbotschaft auf: Die Flamme sei zu stark, es liege ein lebensbedrohlicher Zustand vor; die Therme sei nicht mehr sicher, es könne jederzeit Gas austreten, was lebensgefährlich sei. Man müsse die Therme unverzüglich austauschen,ansonsten könne für die Sicherheit der Pensionistin nicht garantiert werden.