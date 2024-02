Charter-Plattform Zizoo unter Betrugsverdacht

Laut dem Magazin Yacht soll bei der Staatsanwaltschaft in Berlin, wo Zizoo eine Zweigniederlassung betreibt, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges und der Insolvenzverschleppung anhängig sein.

Meist geht es darum, dass Zizoo die bereits bezahlte Bootsmieten, meist mehrere Tausend Euro, nicht an die Vercharterer weitergeleitet hat. Da die Zahlung ausblieb, sei der Urlaub der betroffenen Kunden ins Wasser gefallen oder sie mussten die Bootsmiete ein zweites Mal bezahlen. Eine Rückzahlung soll zum Teil nicht erfolgt sein.

Antrag auf Konkurseröffnung

Indes hat der Wiener Anwalt Paul Kessler am 21. Jänner für den betroffenen Zizoo-Kunden Georg B. bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts des Betrugs und der betrügerischen Krida eingebracht; ebenso eine Mahnklage und einen Insolvenzantrag beim Handels- gericht Wien. Das Gericht gab bekannt, dass die Entscheidung über die Konkurseröffnung ohne Verhandlung erfolgen wird. Bis 23. Februar hat Zizoo Zeit, schriftliche Eingaben zu machen. Sollte Zizoo die Zahlungsunfähigkeit bestreiten, muss das Unternehmen „die Vollzahlung der Gläubiger oder eine Ratenvereinbarung nachweisen.

Der KURIER hat Zizoo-Chefin Banicevic erstmals am 24. Jänner 2024 mit den Insolvenzantrag von Georg B. wegen 3.000 Euro konfrontiert. Eine weitere Anfrage um eine Stellungnahme auch zum Betrugsverdacht erfolgte dann am Dienstag dieser Woche. Am Mittwoch erfolgte dann eine Beantwortung.