Drogenlenker ohne Führerschein baute Unfall in Klagenfurt

Ein 34-jähriger Mann hat in der Nacht auf Freitag unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall in Klagenfurt verursacht. Außerdem hat der Mann keinen Führerschein und hatte gestohlene Kennzeichen an seinem Auto montiert, teilte die Polizei mit. Der 34-Jährige war links abgebogen und dabei mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, dessen 42-jährige Lenkerin leicht verletzt wurde. Der Unfalllenker wird angezeigt.