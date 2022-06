Unwetter - Hagel und Regen sorgen für Behinderungen in Kärnten

Unwetter haben am Donnerstagnachmittag für Behinderungen auf Straßen in Mittelkärnten gesorgt. Laut Polizei war die Friesacher Straße (B317) im Bezirk St. Veit wegen Aquaplaninggefahr gesperrt, außerdem musste Geröll beseitigt werden. Die Sperre war bis in die Abendstunden anberaumt.

In Völkermarkt wurden laut ORF.at 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen - etwa so viel wie sonst in einem halben Monat.

Auf der Südautobahn (A2) zwischen Klagenfurt und Völkermarkt gab es Behinderungen wegen starken Hagels und umgestürzter Bäume; auf der Seeberg Straße (B82) wurde vor Überflutungen gewarnt.