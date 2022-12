Drei Deutsche - zwei Frauen im Alter von 76 und 49 Jahren sowie ein zwölfjähriges Mädchen - haben sich am Mittwoch in Grän in Tirol (Bezirk Reutte) bei einer leichten Wanderung verirrt und sind anschließend in Bergnot geraten. Beim Versuch abzusteigen, stürzte zunächst die 76-Jährige 15 Meter über eine Felskante ab, im Zuge eines Rettungsversuchs dann auch die 49-Jährige. Die Zwölfjährige, die oberhalb der Felskante blieb, setzte schließlich am Abend einen Handynotruf ab.

Alle drei wurden von der Bergrettung geborgen und mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Die 76-Jährige sowie die 49-Jährige erlitten Verletzungen, das Mädchen war stark unterkühlt.

Auf dem Rückweg verirrt

Die Deutschen hatten sich bereits am Vormittag, ausgerüstet mit Winterjacken und leichten Wanderschuhen, in Richtung Füssener Jöchl im Gemeindegebiet von Grän aufgemacht. Beim Rückweg zum Parkplatz verirrten sie sich schließlich.