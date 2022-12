Ein 38-jähriger Pole ist am Mittwoch beim Skifahren in Sölden in Tirol (Bezirk Imst) verletzt worden. Der Mann war auf einer schwarzen Piste aus unbekannter Ursache über den Pistenrand hinausgeraten und im freien Skiraum wenige Meter einen steil abfallenden Schneehang hinuntergefahren. Schließlich prallte er gegen einen Baum, berichtete die Polizei. Zufällig vorbeikommende Personen verständigten die Pistenrettung, die die Erstversorgung durchführte.

Der Pole, der einen Helm trug, wurde mit einem Tau geborgen. Schließlich wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.