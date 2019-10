Die Themen des Tages - der Nachrichtenüberblick aus der KURIER-Redaktion

Peter Handke gewinnt Literatur-Nobelpreis: Nach dem Skandal im Vorjahr wurden in der Schwedischen Akademie diesmal zwei Preisträger bekanntgegeben ( mehr dazu hier ).

"Er wollte ein Massaker anrichten": Der Anschlag in der deutschen Stadt Halle hat auch am heutigen Donnerstag die Gemüter erregt. Die deutsche Justizministerin und der Generalbundesanwalt gaben in einer Pressekonferenz weitere Details bekannt (mehr dazu hier).