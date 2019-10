Offiziell: David Alaba fehlt ÖFB-Team gegen Israel

David Alaba hat den Wettlauf gegen die Zeit verloren. Der Star von Bayern München ist nach seinem Haarriss in der Rippe für das EM-Qualifikationsspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am heutigen Abend in Wien gegen Israel nicht einsatzfähig. Das bestätigte der ÖFB am frühen Nachmittag auf Twitter.

Ob Alaba auch für das folgenden Schlüsselspiel der EM-Qualifikation am Sonntag in Slowenien ausfallen wird, darüber wollte der Verband am Donnerstag auf Anfrage keine Angaben machen. Man wolle sich vorerst nur auf das Duell mit Israel konzentrieren, erklärte eine ÖFB-Sprecherin.

Alaba werde gegen Israel "im Stadion sein und die Mannschaft unterstützen", gab der Verband bekannt. Zuvor hatte die deutsche Boulevardzeitung Bild berichtet, der 27-Jährige sei frühzeitig vom Nationalteam abgereist und werde auch in Slowenien nicht dabei sein.