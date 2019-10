Die Akte David Alaba: Wie sehr fehlt er dem Nationalteam?

Österreichs Teamchef Franco Foda sah David Alaba gestern vorerst nur auf Fotos im Internet. Bayern München trat wie jedes Jahr auf dem Oktoberfest auf. Auch David Alaba wurde kurz nach Mittag in zünftigem Jancker, mit Lederhose und an der Seite seiner schwangeren Freundin Shalimar abgelichtet.

Da wusste man noch nicht, ob David Alaba noch in der Wiener Herrengasse auftauchen würde, wo sich seit gestern Österreichs Teamspieler eingefunden haben. Nach einige Telefonaten war klar, dass er am Montag kommt. Und er wolle alles versuchen, damit er trotz Haarriss in einer Rippe spielen kann.