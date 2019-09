Der Generationenwandel im Nationalteam

Es wäre unfair und respektlos dem Musterprofi gegenüber, zu behaupten, dass er ein Überbleibsel eines logischen Prozesses der Verjüngung sei. Baumgartlinger ist vielmehr das Gegengewicht zur Jugend, das nötig ist, um die richtige Mischung in einem Team aufrechtzuerhalten.

Verschoben haben sich für ihn nicht die Parameter im zwischenmenschlichen Umgang, sehr wohl aber der Zugang zu manchen Kollegen. Es rücken junge Spieler nach, die eine andere fußballerische Ausbildung genossen haben und die auch ganz anders mit der digitalen Welt spielen als noch die Generation davor. „Sie haben auch ganz andere Themen als man selbst“, gesteht Baumgartlinger so ganz nebenbei und lässt damit aufhorchen.

Baumgartlinger, der Musterprofi, ist auch vorsichtiger geworden, weil er im Laufe seiner Karriere zu viel erlebt hat. Auch viel Negatives. Er drängte nie in die Öffentlichkeit, macht sich derzeit aber noch rarer, weil er die Anzahl jener, denen man in diesem Geschäft blind vertrauen kann, immer geringer einschätzt. Dennoch trägt er, so abgedroschen und klischeehaft dies klingen mag, gerne den Adler auf der Brust. „Ich finde die neue Situation bereichernd. Ich möchte so viel und so lange wie nur möglich im Nationalteam spielen.“