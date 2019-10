Flug-Odyssee mit Laudamotion: Fast 24 Stunden von Wien nach Sevilla

Schließlich wurde zwar doch noch ein Flieger für die gestrandeten Reisenden gefunden, diese Maschine von Mutterkonzern Ryan Air hatte aber Malaga als Ziel. Der Grund für die kurzfristige Änderung der Destination sei ein Nachtflugverbot in Sevilla gewesen, erklärt Weißenbäck. So saßen zeitgleich nämlich auch Passagiere in der andalusischen Hauptstadt fest, die mit der ursprünglichen Maschine zurück nach Wien wollten. Zwar konnte laut der Sprecherin in Sevilla eine Ersatzmaschine organisiert werden. Diese durfte die südspanische Stadt so spät allerdings nicht mehr verlassen. Aus diesem Grund wurden auch die in Spanien wartenden Passagiere in einen Bus verfrachtet und nach Malaga gebracht, wo die Maschine aus Bratislava warten sollte.

Aber es kam erneut anders. Der Flug Bratislava war laut Christoph S. für drei Uhr geplant. Allerdings nur geplant. Nach einer Stunde Wartezeit im Flugzeug – ohne Getränke oder Snacks – hob die Maschine um vier Uhr in der Früh ab.