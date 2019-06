Technisches Gebrechen: 9 Stunden Wartezeit für Laudamotion-Passagiere

Zwar stand das angeforderte Ersatzflugzeug rechtzeitig in Stansted bereit. Der Abflug der Maschine wurde jedoch durch den medizinischen Notfall eines Mitreisenden aufgehalten. Der kranke Patient und weitere fünf Personen gingen deshalb wieder von Bord.

Entschädigung möglich

Da deren Gepäck ebenfalls entladen werden musste, kam es zur zusätzlichen Wartezeit von einer Stunde. Am frühen Abend kamen die Passagiere schließlich mit mehr als einem Tag Verspätung an. Weißenbäck betont, dass derartige Verspätungen die absolute Ausnahme seien. In einer Aussendung entschuldigte sich die Fluglinie außerdem für die Unannehmlichkeiten. Auf KURIER-Anfrage wurde bestätigt, dass Entschädigungen nicht ausgeschlossen seien. Betroffene sollen sich dafür direkt mit der Fluglinie in Verbindung setzen.