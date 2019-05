Laudamotion ändert Buchungen: Wer nebeneinander sitzen will, muss zahlen

Billigfluglinien versuchen deshalb auf Umwegen zu Einnahmen zu kommen. Laudamotion bietet etwa im Mai einen Flug nach Mallorca um „ab 26 Euro“ an. In den Reisebedingungen findet man aber fast fünf Seiten an möglichen Gebühren – von einer Kleinkindgebühr (25 Euro) über Namensänderungen (ab 115 Euro) bis hin zu einer Steuer-Rückerstattungsgebühr (20 Euro). Eine Check-In-Gebühr (55 Euro) ist Gegenstand von Gerichtsverhandlungen. In erster Instanz wurde diese bereits als nicht legal eingestuft.