Nobelpreisträger Handke: Wunschloses Glück, aber mit Zwischentönen

Peter Handke macht es niemandem leicht. Mit einer „ Publikumsbeschimpfung“ hob seine Karriere gleich einmal an. Und in den Jahrzehnten seither verflüchtigte sich der Autor in eine Art ungreifbares Literaturwesen, das Nähe nur dort zulässt, wo sie völlig ungefährlich ist – im Kleinsten, im Detail, im unüberschaubar Langsamen. Und das den Rest – die Menschen, die Gegenwart, die Mehrheitsmeinung, die Alltagssprache – auf mindestens Armeslänge von sich weghält.