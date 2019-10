Die Themen des Tages - der Nachrichtenüberblick aus der KURIER-Redaktion

ÖVP will "niemanden aus den Gesprächen ausschließen": Nach dem ÖVP-Bundesparteivorstand gab Generalsekretär Karl Nehammer Auskunft über die nächsten Schritte. Kurz zusammengefasst: Neues war nicht dabei ( lesen Sie hier dennoch mehr ).

Frau befindet sich nach Sprengstoffangriff in Kärnten in Lebensgefahr: Ein Mann dürfte seiner Ex-Frau in Guttaring ein mit Sprengmittel gefülltes Paket vor die Haustüre gelegt haben. Sie öffnete es (mehr dazu hier).