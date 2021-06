Die „Scheinwelt“ rund um den Umwelt-Hokuspokus des Martin Pucher

Einen potenziellen Verkauf des Ölbinders an Tankstellen, etwa in Deutschland, habe Martin Pucher nicht zugestimmt. Mit fünf Millionen Euro hat ein Patentanwalt den Wert des Ölbinder-Patents beziffert, in das die Commerzialbank drei bis vier Millionen Euro gesteckt hatte. „Pucher glaubte bis zuletzt an den CO2-Filter. Er hat gehofft, dass dieser das Weltpatent wird“, führte Bernd I. weiter aus. „Ich habe in den Jahren 2010/2011, nachdem ich den Erfinder Philipp kennengelernt hatte, Pucher gesagt, dass ich Zweifel an den Versprechungen von Philipp hegte, weil er zu viele Zusagen gemacht hatte, ohne je eine Zusage einzuhalten.“

Es seien Pucher immer wieder neue Patente präsentiert und verkauft worden. Das „Prinzip Hoffnung“ habe den Banker offenbar bewegt, dem Erfinder immer wieder neue Ideen zu finanzieren. „Pucher setzte auf den großen Durchbruch und wollte über die Beteiligungen eine große Einnahmequelle für die Commerzialbank schaffen“, sagt Bernd I.